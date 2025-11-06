Apple Adjusts Trade-In Values for iPhones, iPads, Macs, and More

by

Apple today updated its trade-in values for select iPhone, iPad, Mac, and Apple Watch models. Trade-ins can be completed on Apple's website, or at an Apple Store.

2024 iPhone Boxes Feature
The charts below provide an overview of Apple's current and previous trade-in values in the U.S., according to its website. Maximum values for most devices either decreased or saw no change, but the iPad Air received a slight bump.

In addition to the changed values, Apple has stopped accepting 12-inch MacBook trade-ins.

iPhone

iPhone Model New Values Old Values
iPhone 16 Pro Max Up to $670 Up to $700
iPhone 16 Pro Up to $550 Up to $580
iPhone 16 Plus Up to $450 Up to $470
iPhone 16 Up to $420 Up to $450
iPhone 15 Pro Max Up to $470 Up to $630
iPhone 15 Pro Up to $400 Up to $500
iPhone 15 Plus Up to $330 Up to $440
iPhone 15 Up to $310 Up to $400
iPhone 14 Pro Max Up to $370 Up to $455
iPhone 14 Pro Up to $300 Up to $380
iPhone 14 Plus Up to $240 Up to $300
iPhone 14 Up to $220 Up to $290
iPhone SE (3rd generation) Up to $80 Up to $100
iPhone 13 Pro Max Up to $300 Up to $370
iPhone 13 Pro Up to $230 Up to $300
iPhone 13 Up to $180 Up to $250
iPhone 13 mini Up to $150 Up to $200
iPhone 12 Pro Max Up to $220 Up to $280
iPhone 12 Pro Up to $160 Up to $220
iPhone 12 Up to $130 Up to $170
iPhone 12 mini Up to $90 Up to $120
iPhone SE (2nd generation) Up to $50 Up to $50
iPhone 11 Pro Max Up to $150 Up to $180
iPhone 11 Pro Up to $130 Up to $150
iPhone 11 Up to $100 Up to $130
iPhone XS Max Up to $100 Up to $120
iPhone XS Up to $70 Up to $90
iPhone XR Up to $80 Up to $100
iPhone X Up to $60 Up to $60
iPhone 8 Plus Up to $50 Up to $60
iPhone 8 Up to $40 Up to $45

iPad

iPad Model New Values Old Values
iPad Pro Up to $695 Up to $695
iPad Air Up to $415 Up to $400
iPad Up to $175 Up to $190
iPad mini Up to $255 Up to $275

Mac

Mac Model New Values Old Values
MacBook Pro Up to $760 Up to $770
MacBook Air Up to $540 Up to $550
MacBook No longer accepted Up to $60
iMac Up to $375 Up to $490
iMac Pro Up to $240 Up to $385
Mac mini Up to $380 Up to $395
Mac Studio Up to $1,030 Up to $1,140
Mac Pro Up to $2,520* Up to $550

* Given the significant increase to this value, it could be a typo by Apple.

Apple Watch

Apple Watch Model New Values Old Values
Apple Watch Series 10 Up to $160 Up to $175
Apple Watch Ultra 2 Up to $335 Up to $335
Apple Watch Series 9 Up to $125 Up to $130
Apple Watch Ultra Up to $245 Up to $255
Apple Watch Series 8 Up to $95 Up to $100
Apple Watch SE (2nd generation) Up to $60 Up to $60
Apple Watch Series 7 Up to $65 Up to $70
Apple Watch Series 6 Up to $50 Up to $55
Apple Watch SE (1st generation) Up to $30 Up to $35
Apple Watch Series 5 Up to $25 Up to $30

Apple also adjusted its trade-in values for select Android smartphones.



